Пост ГАИ "Холодная речка" в Гагрском районе закрыли

Пост ГАИ "Холодная речка" на республиканской трассе Псоу-Ингур после реконструкции и технического оснащения был запущен в работу в середине декабря 2020 года.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Пост ГАИ "Холодная речка" в Гагрском районе, где сотрудники МВД, СГБ и "Черноморэнерго" выявляли контрабандную продукцию и незаконный ввоз оборудования для майнинга криптовалют, закрыт, рассказали в пресс-службе МВД республики.

С чем связано это решение, в ведомстве комментировать не стали.

Правительство Абхазии поручило "Черноморэнерго", Минэкономики, МВД и СГБ республики осуществлять контроль за соблюдением запрета на потребление электроэнергии с целью добычи криптовалют.

Пост ГАИ "Холодная речка" на республиканской трассе Псоу-Ингур после реконструкции и технического оснащения был запущен в работу в середине декабря 2020 года с целью предотвращения ввоза в Абхазию контрабандной продукции.

Как тогда уточнил в своем заявлении начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа, сделано это было для предотвращения ввоза на территорию Абхазии контрабандной продукции, а также незаконного ввоза оборудования для майнинга криптовалют.

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