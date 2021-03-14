15:43 14 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR87.80
Поиск

Пост ГАИ "Холодная речка" в Гагрском районе закрыли

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Майнинг в Абхазии (120)
22112
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0e/1032010894.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210314/1032010922/Post-GAI-Kholodnaya-rechka-v-Gagrskom-rayone-zakryli-.html

Пост ГАИ "Холодная речка" на республиканской трассе Псоу-Ингур после реконструкции и технического оснащения был запущен в работу в середине декабря 2020 года.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Пост ГАИ "Холодная речка" в Гагрском районе, где сотрудники МВД, СГБ и "Черноморэнерго" выявляли контрабандную продукцию и незаконный ввоз оборудования для майнинга криптовалют, закрыт, рассказали в пресс-службе МВД республики.

С чем связано это решение, в ведомстве комментировать не стали.

Пост ГАИ
© Sputnik / Илона Хварцкия
МВД и СГБ Абхазии будут выявлять контрабанду на посту "Холодная речка"

Правительство Абхазии поручило "Черноморэнерго", Минэкономики, МВД и СГБ республики осуществлять контроль за соблюдением запрета на потребление электроэнергии с целью добычи криптовалют.

Пост ГАИ "Холодная речка" на республиканской трассе Псоу-Ингур после реконструкции и технического оснащения был запущен в работу в середине декабря 2020 года с целью предотвращения ввоза в Абхазию контрабандной продукции.

Как тогда уточнил в своем заявлении начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа, сделано это было для предотвращения ввоза на территорию Абхазии контрабандной продукции, а также незаконного ввоза оборудования для майнинга криптовалют.

Читайте также:

Темы:
Майнинг в Абхазии (120)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Проводы зимы: масленица на набережной Сухума
В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли "замок корона-людоеда"
На помощь союзнику: работа российского госпиталя в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться