Абхазия и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

17 марта в рамках XXVII Московской Международной туристической выставки состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством туризма Республики Абхазия и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны договорились о создании благоприятных условий для сотрудничества в сфере туризма на принципах партнерства, в пределах своих компетенций и в соответствии с действующим законодательством двух стран.

Участники меморандума будут устанавливать прямые контакты между субъектами туристской индустрии, а также отраслевыми ассоциациями, проводить совместные исследования туристского рынка, собирать информацию об инвестиционных проектах, выявлять направления и сферы туристских инвестиций.

Стороны направят усилия на развитие организованного группового и индивидуального туризма. Будет поддерживаться взаимный обмен статистическими, справочно-информационными, рекламными материалами.

Меморандум предусматривает обмен научными работниками, официальными лицами и журналистами, специализирующимися в вопросах путешествий, а также содействию образовательным учреждениям Абхазии и Санкт-Петербурга в подготовке и повышении квалификации профессиональных кадров в индустрии туризма.

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