Законы, кардиоцентр и детская больница: что обсуждали Минздравы Абхазии и России

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства, строительства кардиологического центра и детской больницы в республике обсуждались на встрече представителей абхазского и российского министерств здравоохранения.

Законодательство

Статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения России Александра Дронова отметила, что работу над гармонизацией законодательства надо начать с разработки и принятия законопроектов об иммунопрофилактике инфекционных болезней, о донорской крови и ее компонентах.

"Также важно принятие нормативно-правового акта о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медпомощи в целом, принятие правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинскими организациями", - сказала она, подчеркнув, что российская сторона готова делиться опытом и оказывать методическую помощь.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в свою очередь отметил, что в республике не было закона об иммунопрофилактике, были только отдельные нормативные акты, например, национальный календарь профилактических прививок для детей. По его словам, в этом вопросе требуется совместная работа над разработкой законопроекта.

Цахнакия также сообщил, что закон о донорстве уже разработан и прошел первое чтение в Парламенте, в настоящее время он нуждается в некоторых корректировках со стороны Минздрава. Оба законопроекта будут направлены российским коллегам для ознакомления.

Абхазское ведомство также надеется на экспертную оценку Минздрава России в отношении еще двух законопроектов - о туберкулезной и психиатрической службах.

Кардиоцентр

В рамках онлайн-конференции Тамаз Цахнакия напомнил, что готово межправительственное соглашение о строительстве в Абхазии современного кардиологического центра. Этот проект был рассмотрен на встрече президента Абхазии Аслана Бжания в декабре 2020 года с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

"В республике отсутствуют условия для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с применением инвазивных технологий. Вопрос строительства кардиологического центра прорабатывается детально, он, безусловно, необходим", - подчеркнул Цахнакия.

По данным министра, ежегодно в городской клинической больнице, в кардиологическом отделении, лечение проходят более тысячи пациентов, из них с ишемической болезнью сердца не менее 600 человек. На учете стоит 108 детей с врожденными пороками сердца.

"Большая часть пациентов нуждается в высокотехнологической медицинской помощи. Терапевтическая кардиология и неврология в Абхазии на высоком уровне, но нам необходимо выходить на уровень интервенционных технологий", - добавил глава Минздрава.

Детская больница

В декабре 2020 года сообщалось, что абхазской стороной с учетом требований двух сторон подготовлено медико-техническое задание на строительство республиканской детской больницы в рамках инвестпрограммы на 2021-2022 годы.

По информации Дроновой, документ был рассмотрен, по нему будут направлены комментарии в Минздрав Абхазии в ближайшее время.

Вакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия поблагодарил российских коллег за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Он попросил оказать содействие в решении вопроса об ускорении поставки в Абхазию вакцины от COVID-19.

Александра Дронова в свою очередь отметила, что Минздрав России всячески поддерживает вопрос поставки вакцины в Абхазию, но Правительству РФ необходимо время на решение этого вопроса, так как процесс наращивания объемов производства препарата продолжается.

"И, конечно же, первоначальная задача - покрытие внутренних потребностей нашей страны", - добавила Дронова.