Озган поручила актуализировать базу энергопотребителей Абхазии

Совещание вице-премьера, министра экономики с руководством"Черноморэнерго" и представителями районных филиалов, на котором обсуждались проблемы в энергосфере Абхазии, состоялось в Сухуме в среду 24 марта.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила "Черноморэнерго" подготовить актуальную информацию по всем категориям потребителей в рамках "масштабной инвентаризации всей системы энергопотребления Республики Абхазия".

Министр отметила необходимость наличия актуальной информации, чтобы ведомство могло оперировать реальными цифрами.

"Хотела бы, чтобы "Энергосбыт" приступил к подготовке актуальной информации по всем категориям потребителей по каждому району, по каждой категории с выделением отдельно льготников. Чтобы мы с вами не рисовали цифры, а потом за эти цифры не отвечали. Потому что, как вы знаете, в отчетности формируется дебиторская задолженность. Соответственно, она на сегодняшний день достигает значительных размеров. И насколько она соответствует действительности, я бы хотела тоже знать. Поэтому, я думаю, что нужно будет отдельный приказ издать по подготовке документов по актуализации базы потребителей электроэнергии в Республике Абхазия", - пояснила Озган.

Кристина Озган отметила, что также будет еще один распорядительный документ, который касается текущего состояния энергосистемы. По ее словам, совместно с "Черноморэнерго" сейчас идет подготовка программы модернизации, которая была в "Черноморэнерго" сформирована за последние пять-шесть лет по принципу приоритетности.

"Во главу ставим основные проблемы, связанные с текущим состоянием объектов, не связанные с перспективой, а с обеспечением энергоснабжения объектов хозяйственной деятельности, населения и так далее. По принципу снижения аварийности, рисков возникновения аварий для того, чтобы в ближайшие три года мы могли для себя понять, что мы будем в этом направлений реализовывать", - сказала министр экономики.

При инвентаризации объектов Озган поручила энергетикам заходить "фактически в каждый дом", чтобы получить актуальную базу по наличию приборов учета у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у частных домов, которые занимаются предоставлением услуг в туристической и иной сфере, а также у населения. Это, по ее словам, необходимо для того, чтобы знать "параметры расходов по реализации программы".

"Соответственно, в разбивке по каждому району. Поэтому у нас с вами один месяц для того, чтобы мы могли с вами актуализировать все информационные базы по направлениям деятельности Энергосбыта - текущий ремонт, содержание, реконструкция и контроль учета потребления электроэнергии. То есть во всех направлениях", - добавила министр.

Совещание вице-премьера, министра экономики с руководством "Черноморэнерго" и представителями районных филиалов, на котором обсуждались проблемы в энергосфере Абхазии, состоялось в Сухуме в среду 24 марта.

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