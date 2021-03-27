Филиал Академии "Зенита" открыли в Абхазии

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественное открытие филиала детско-юношеской Академии "Зенит" в Абхазии состоялось в Государственной филармонии республики 27 марта.

Приветствуя всех гостей, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джамал Губаз поблагодарил руководство "Зенита" за открытие филиала в Абхазии с отделениями в Сухуме и Новом Афоне и отметил, что для юных футболистов республики это станет шансом для продвижения.

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев отметил, что торжественное открытие филиалов в Абхазии в здании Госфилармонии не случайно, ведь футбол сравнивают с видом искусства.

"Потому что в футболе есть интрига и драма. Но есть и большое отличие от искусства – результат никогда нельзя предсказать. Можно иметь талант к любому виду деятельности, но, если вы не трудитесь, то вы не сможете стать большими футболистами. Открывая академию, мы надеемся, что из вас вырастут хорошие футболисты и люди", - добавил он и отметил, что футболисты из Санкт-Петербурга впредь будут регулярно обмениваться опытом с абхазскими коллегами.

Президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба признался, что давно является фанатом питерского "Зенита" и не пропускает трансляции матчей.

На сцене для футболистов и гостей выступили танцоры Государственного ансамбля "Кавказ" и юные артисты ансамбля "Абаза". В конце церемонии футболисты питерской команды подарили футболистам филиалов в Абхазии футболки с логотипом "Зенита".

Тренировочные сборы детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" продлятся в Абхазии до 31 марта. В планах футбольного клуба из Санкт-Петербурга проводить учебно-тренировочные сборы в Абхазии несколько раз в год.