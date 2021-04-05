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Российские военнослужащие израсходовали более 40 тысяч боеприпасов в горах Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В учениях приняли участие более 200 разведчиков базы, было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины "Дозор" и автомобили КамАЗ "Мустанг".

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В ходе лагерного сбора на горном полигоне Цабал военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии израсходовали более 40 тысяч боеприпасов, выполнив стрельбы из штатного вооружения различных калибров. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Разведчики выполнили стрельбы из вооружения БТР-82АМ, специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов АК-74М и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие произвели метание и подрыв более 500 целей условного противника с использованием 250 ручных гранат РГД.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Военнослужащие ЮВО приступили к учениям на побережье Черного моря и в горах

Были отработаны также разные способы и тактики ведения разведки. Так, в условиях горно-лесистой местности военнослужащие обучались организации наблюдательных постов, устроению засад и налетов, владению армейским рукопашным боем, приемам организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности.

Также военнослужащие провели двустороннее противодиверсионное тактическое учение, реализовав комплекс противодиверсионных мероприятий и действий по уничтожению условного противника в горах.

Военнослужащих обучили использованию технических средств разведки – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации "Грот-М".

Боевая учеба проводится под руководством опытных инструкторов военной базы.

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