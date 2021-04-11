Районные избиркомы подвели промежуточные итоги явки на выборы в Собрание

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии проходят 11 апреля. Право голосовать есть у 125 тысяч граждан республики.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Члены избирательных комиссий районов Абхазии сообщили о результатах по явкам на выборы в органы местного самоуправления к 17:00.

В Очамчырском районе, по словам председателя избирательной комиссии Роберта Шинкуба, к 17:00 проголосовали 5528 человек, что составляет 36,3% от числа всех голосующих. Он отметил, что голосования состоялись практически во всех участках, кроме четырех. Никаких нарушений в ходе голосования выявлено не было.

В Гулрыпшском районе подвели итоги явки пока что только на 15:00. По словам главы избирательной комиссии Дмитрия Габлия, выборы состоялись на десяти участках. Всего в Гулрыпшском районе предусмотрено 15 депутатских мандатов.

В среднем явка в Гагрском районе составила к 17:00 воскресенья 19%, рассказал секретарь избирательной комиссии Беслан Кортава. По его словам, в большей части округов выборы еще не состоялись. Голосование проходит спокойно.

В Гудаутском районе выборы уже состоялись в 30 округах из 32, отметил председатель избирательной комиссии Лаврентий Губаз. Преодолеть 25-процентный рубеж еще не успели 15-й округ, что в западной части города и 26-й округ в Новом Афоне. При этом Губаз выразил уверенность, что к закрытию избирательных участков выборы состоятся по всему району.

В Сухумском районе на 17:00 проголосовало 2101 избирателей, это 29% от общего числа людей, имеющих право голоса. По словам председателя избирательной комиссии Сухумского района Беслана Джопуа, в большинстве округов явка избирателей превысила 25%. В двух округах по явке выборы еще не состоялись, там к 17:00 проголосовали 20 и 21% соответственно.

По данным на 17:00, в Ткуарчалском районе общая явка составляет 30%. На 12 участках выборы можно считать состоявшимися, а на трех участках, по словам председателя избирательной комиссии района Виталия Чачхалия, "чуть-чуть не хватает".

В Галском районе явка на 17:00 составляет 54%, и пока это самые высокие показатели по республике. Голосование продолжается. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Амичба, несмотря на общую высокую явку в целом по району, пока нельзя сказать, что на каком-то участке выборы уже состоялись. Голосование проходит спокойно, жалоб не поступало.

Самая низкая явка фиксируется в столице. По данным на 16:00, из 19 округов в Сухуме выборы по явке состоялись только в четырех округах. Из общего количества избирателей в более чем 39,5 тысячи человек проголосовали только 8 132 избирателя, сообщает избирательная комиссия Сухума.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. В августе 2020 года местные депутаты решили, что сравнительное количество избирателей в округах сильно разнится, и в связи с этим они сократили число округов с 26 до 19. Также это было вызвано тем, что депутатов в Собрании должно быть нечетное количество.

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу будут признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в через два месяца.

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