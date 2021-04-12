Курорт во время пандемии: в Общественной палате обсудили подготовку к турсезону

В Общественной палате Абхазии прошло заседание о подготовке к летнему курортному сезону. Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности туристов, организацией работы в условиях возможной третьей волны заболевания коронавирусом и многое другое.

В заседании Общественной палаты приняли участие министр туризма Теймураз Хишба, глава Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Подойти к сезону готовыми

Открывая заседание, председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила исключительную важность темы, которая выбрана для обсуждения, так как жизнедеятельность республики в значительной части зависит от успешного летнего курортного сезона.

"Надо побеспокоиться о том, чтобы население Абхазии к началу летнего курортного сезона прошло вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это обезопасит и самих туристов, с другой стороны, мы должны быть гарантированы как в европейских странах, где при пересечении границы предъявляют документ о том, что человек прошел вакцинацию", - считает она.

Кичба выразила обеспокоенность тем обстоятельством, что количество выявленных случаев COVID-19 в республике и во всем мире становится больше, поэтому нужно проявить особую осторожность.

Затем она передала слово председателю комиссии по экономическому развитию и предпринимательству в Общественной палате Леониду Осия. В своем выступлении он отметил, что в республике есть много проблем, которые мешают развитию туристической отрасли.

"Надо принимать наших гостей со всей теплотой, душой, чтобы люди, приехавшие в Абхазию, хотели бы приехать к нам еще раз", - подчеркнул он. Среди проблем, которые мешают курортному имиджу страны – санитарное состояние, которому нужно уделять больше внимания, считает Осия.

Надо много работать

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сказал, что за последние десятилетия туризм изменился не только в Абхазии, но и во всем мире. Абхазия, по его мнению, должна стремиться к тому, чтобы стать частью мирового туризма.

"Для Абхазии туризм очень важен, прежде всего это благосостояние наших граждан, это рабочие места. Если смотреть на западную часть Абхазии, то я бы сказал, что каждый второй, кто устраивается на работу, он идет в сферу туризма либо напрямую, либо косвенно", - говорит министр.

Для того чтобы решить основные проблемы, стоящие перед туристической сферой, необходимо много и плодотворно работать, добавил он.

"Что касается 2020 года, туристический сезон состоялся, несмотря на то, что мы начали работать с 1 августа, это не может не радовать. Особенно новогодние праздники показали, что Абхазия востребована", - сказал Теймураз Хишба.

Он также добавил, что исходя из тенденций последних лет, в Абхазию стали приезжать туристы более состоятельные, и в этом плане республика должна соответствовать уровню потребностей туристов.

"С начала года Министерство туризма готовится к новому курортному сезону, мы проводили поездки, встречи. Мы подписали договор в Москве, Санкт-Петербурге, Петербург - это единственный город в России, где есть управление медицинского туризма, мы уже наладили контакты этого комитета с нашими санаториями", - говорит он.

Также министр отметил, что в республике медицинские услуги могут предоставить только три туристических объекта. Рассказал он и о планах проведения туристического форума в стране в мае, что также будет способствовать развитию туристической отрасли республики.

Что касается безопасности туристов, Теймураз Хишба заметил, что это самый важный вопрос. "Потом идет энергоснабжение, водоснабжение, если будет безопасно, то нам простят все. Работа в области ведется, мне кажется, что МВД справилось с работой в 2020 году, надеюсь, показатели в 2021 году будут еще лучше. Так как безопасность - это необходимое условие, которое привлекает инвесторов", - сказал он.

COVID-19 и турсезон

Высказался министр и по поводу контроля въезжающих туристов в условиях увеличения количества случаев COVID-19. Он напомнил, что в прошлом году перед тем, как была открыта граница, он был среди тех, кто выступал за то, чтобы в Абхазию приезжали люди по предъявлению ковид-паспортов.

"Мы связались с российскими лабораториями, как это происходит, карточка в руках у человека, на котором написан номер, у нашего таможенника специальная программа, которую мы тоже подготовили. Но проблема в чем, человек сдал анализ два дня назад, например, в Москве, потом приехал сюда, что произошло за эти два дня мы не знаем. Конечно, если бы мы работали на уровне Эмиратов, которые моментально берут анализы и получают результаты, то это другое дело, мы к этому, к сожалению, пока не готовы", - сказал он.

Он также добавил, что вспышка коронавируса в Абхазии в 2020 году произошла до открытия курортного сезона.

"По данным Минздрава, только два процента заболевших от общего числа именно в летний и в ранний осенний период были из Гагрского района, это самый перегруженный район в смысле туристического потока. Я думаю, что, как и во многом другом виноваты мы сами", - заявил Хишба.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина призвала граждан Абхазии быть более ответственными, бдительными и внимательными по отношению друг к другу и к гостям республики.

"Пандемия еще не закончилась, чтобы мы с вами не оказались в тяжелой ситуации перед началом летнего курортного сезона, когда к нам поедет большое количество туристов. Надо соблюдать правила, носить маски, дезинфицировать руки и так далее", - заметила она.

Говоря о проблемах, которые испытывает туризм, она упомянула, в частности, энергетическую проблему.

"Курортный сезон у нас продолжается круглый год, сейчас при отключении электричества отели поддерживают работу, включают генераторы. Когда мы говорим с представителями власти, они говорят, что когда вы строите отели, должны предусмотреть и запас воды, и электроэнергию, и все остальное. Конечно, мы все это предусматриваем, но забота о нас со стороны руководства тоже важна", - сказала Калягина.

От решения энергетической проблемы, повышения уровня сервиса на туристических объектах, проблемы санитарного состояния территорий, зависит успешность летнего туристического сезона, заметила она.

Члены Общественной палаты, в частности, отмечали важность приобщения туристов не только к природным, архитектурным красотам республики, но и к культуре республики. Министр туризма Теймураз Хишба выразил надежду на то, что совместными усилиями постепенно удастся решить проблемы, стоящие перед отраслью.