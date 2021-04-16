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Замглавы экономразвития России: важно синхронизировать законодательство с Абхазией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Делегация представителей Министерства экономического развития и Министерства энергетики России находится в Абхазии с двухдневным визитом для проверки работ по Инвестпрограмме 2020-2022 годов.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Крайне важным считает синхронизацию законодательств Абхазии и России заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.   

"Здесь есть целый план мероприятий. Причем это касается всех ведомств России и Абхазии. Созданы рабочие группы. На сегодняшний день идет активная работа по организации взаимодействий и принятию нормативных актов для системной работы. На сегодня мы, наверное, более детально обсудили вопрос таможенного законодательства, который наиболее актуален ввиду принятия решений по синхронизации, позволит осуществить более активный товарообмен и расширит возможности по перемещению через пункты пропуска. И в целом экономическое взаимодействие, что, на мой взгляд, на сегодняшний день недостаточное", - сказал он.

Назаров также добавил, что таможенная служба России подготовила свои предложения по этой теме и достигнута договоренность с абхазскими коллегами о том, что они в кратчайшие сроки оценят эти предложения.

В ноябре прошлого года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.

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