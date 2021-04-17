"Там даже в бурю тишина": что связало поэта-футуриста Василия Каменского с Абхазией

О том, как русский поэт-футурист Василий Каменский попал в Абхазию, что он искал в стране легенд и "стройной были", какие стихи он посвятил Сухуму и какой след Каменский оставил в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У подножия горы Баграта, в "генуэзском глухом переулке" (ныне гора Баграта – ред.) в замке с куполом в первой половине ХХ века останавливался сам Василий Каменский, русский поэт-футурист. Сегодня о пребывании этого видного деятеля на горе Баграта никто и не вспомнит. Но, как говорится, "врезанные в память письмена бегущие столетья не сотрут". Хронологию его визитов можно по крупицам собрать из его писем, дневниковых записей и, конечно, стихов.

"Искусство спасет мир"

В страну легенд и "стройной были" поэт-футурист Василий Каменский впервые приехал в 1920 году. Как и многие представители русской интеллигенции, он в Абхазии искал тихую гавань после бури семнадцатого года. И неспроста поэт любил говорить: "Сухум - замечательный город, там даже в бурю тишина".

16 марта 1920 года в Сухуме выходит газета "Наше слово", которая анонсирует "Единственную весеннюю гастроль" главаря футуристов Василия Каменского в сухумском театре "Алоизи". За один вечер поэт запланировал сразу две лекции – "Как надо жить в Сухуме" и "Что такое футуризм?".

К выступлению Каменского даже издается отдельный номер газеты "Однодневная газета Василия Каменского", которая выходит под девизом "Искусство спасет мир".

Известный русский театральный деятель, режиссер сухумского театра "Алоизи" Николай Евреинов по этому поводу восторженно пишет: "Я не знаю другого поэта, от которого так разило бы юностью с ее улыбками, хохотом, прыжками, непосредственным подходом к труднейшим проблемам жизни, бесшабашностью, голубоглазием веры и песнями, песнями, песнями!"

В Сухуме русский поэт-футурист не только в театре выступает, но и пишет свою пьесу "Паровозная обедня", которую позже поставили в Саратове и в Баку. Об этом мы узнаем из автобиографии поэта.

Следующий визит Василия Каменского в Сухум пришелся на 1922 год. Тогда он вместе с Николаем Евреиновым приехал на отдых.

В Сухуме, как пишет историк Станислав Лакоба, почти каждый вечер любимец сухумской публики выступал в местном цирке и читал стихи на площади.

© Foto / Шиман Эдуард Густавович Поэт Василий Каменский в котелке

"А 18 апреля 1922 года состоялись два представления – днем грандиозный детский праздник с бесплатным катанием на лошадях, в котором участвовали и "все клоуны, рыжие, комики, наездники и японцы", а вечером по просьбе дирекции цирка выступил, как говорилось в афише, "гордость, краса и корифей русских футуристов Василий Каменский", устроивший аллегорическое шествие "Нато и Надия" с участием людей, зверей, животных и птиц. Часть от этого сбора поступила в пользу сухумской больничной кассы профсоюзов города", – пишет Лакоба в книге "Крылились дни в Сухум-Кале".

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Каменский устраивал представления не только в цирке, кинематографе и театре, но и возле устья реки Беслетка.

Именно в этот период из-под его пера выходят "Жонглер" и "Прибой в Сухуме". Это было экспериментаторское словотворчество.

"Волно-взвихренной лейностью.

Перевей волю амбра,

Моревун морегамбра.

Ббахх и ашрр —

И шшай —

Шам-м-

Шш-ш".

Стихи понравились Владимиру Маяковскому, который поместил их в журнале "ЛЕФ".

Но после публикации стихотворений в первом номере "ЛЕФа" журнал, да и сам Каменский подверглись резкой критике деятелей РАППа (Российская ассоциация пролетарских писателей -ред.). Футуристов обвинили в том, что их слова не совпадают с делами. После этого случая экспериментаторское словотворчество исчезает из публикуемой лирики Каменского.

Письма из Сухума

Каменский в Сухуме бывал еще не раз. В 1926 году он даже привез с собой жену Августу Алексеевну Касторскую-Каменскую. В этот период поэт ведет регулярную переписку со своим другом Николаем Евреиновым.

"Я живу в Сухуме, в твоей бывшей комнате и потому лишний раз (т.е. сплошь) тебя вспоминаю и все наше сухумское, солнечное, моревейное, недалекое прошлое. Всюду недостает тебя и Анички… С 5-го апреля в Сухум приезжает полный состав Тифл. драм. театра, и первым спектаклем, кажется, пойдет моя вещь "Пушкин и Дантес", прошедшая в Тифлисе 10 раз. Театр пробудет ровно месяц", – пишет он из Сухума Евреинову.

Из другого письма мы узнаем о том, что Каменский "сагитировал" родителей жены продать дом в Пензе и переехать в Сухум. Поиском нового дома в Сухуме занимался сам Каменский.

Полтора месяца поисков увенчались успехом. Поэт-футурист нашел "стильный" дом в три этажа с балконами, ванной и "даже гаражом" на горе Чернявского.

"Из окон гениальный вид на море (с южной стороны) и на вершины снежного хребта Кавказа (с восточной стороны). Дом стоит крайним над венецианской долиной и виден на весь Сухум. На крыше соляриум. Пока (родители переедут из Пензы с вещами через месяц, два. Они там) хозяйничаем двое: я и Асюша. Живут кой-где жильцы. Всего одиннадцать комнат. Я пребываю в 3-м этаже. Aсюша в 2-x комнатах в среднем. В нижнем у нас столовая, ванная, кухня и еще комната. 2 комнаты фондовые, т.е. по правилам жил. нормы находятся в распоряжении коммунхоза. Я являюсь пайщиком в этой покупке дома. Отныне, значит, буду жить июль-август-сентябрь на Каменке, а остальное время в Сухуме", – сообщает он в переписке.

Абхазию Каменский посетил еще три раза. В 1931 году поэт путешествовал по Черноморскому побережью на пароходе "Абхазия".

В дневнике он писал: "Ну и теплоход! Огромен, строен, блестящ, удобен… Громадина "Абхазия" к вечеру попадает в шторм... Утром пристали к Сухуму. Тихо. Солнечно. Сухум изумительно улыбался. Я еще более. Мы понимали друг друга. Тут я дома, как лист пальмовый. Главное — здесь родился и рос мой сыночек Алеша. Смотрю на тот самый дом, где... Смотрю и вспоминаю об удивительных днях тропической восторженности... Теперь моя жизнь иная. Я еду мимо. В груди звучит далекая песня любимой Абхазии. И вот еду я на "Абхазии" будто чужой, а это неверно. Я тот же, неизменно близкий, свой, взволнованный, благодарный. Мне не забыть ничего, что оставлено здесь в гнезде сухумском, в счастливых шагах по улицам прошлого, в зное приморском под пальмами. Здесь я написал "Жонглера" и вообще много стоящее. Жизнь торопит. С борта "Абхазии" я еще долго до конца смотрел на оставленное гнездо. Нет, не оборвется нить никакими просторами. Еще встретимся, еще увидимся, не правда ли?"

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После Великой Отечественной войны Каменский снова в Абхазии. Сначала он останавливается в Новом Афоне, а затем перебирается в Сухум. О приезде Каменского узнают его поклонники. По просьбе Союза писателей он выступает в Абхазской государственной филармонии, где читает поэму "Стенька Разин" и стихи об Абхазии.

Последний визит поэта-футуриста пришелся на 1949 год. Уже будучи тяжело больным, Василий Каменский вновь посещает любимый Сухум, где ему была предоставлена квартира. Несмотря на болезнь, поэт писал стихи, рисовал пейзажи и море.

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