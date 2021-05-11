Замерзший, но счастливый: радиоведущий Sputnik Абхазия снялся в сериале "Независимый"

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Радиоведущий информационного агентства Sputnik Абхазия Алхас Манаргия участвовал в эпизодических ролях первого абхазского комедийного сериала "Независимый".

"Я снимался во второй половине дня в поселке Акармара, был дождь, и нужно было обязательно дождаться, чтобы распогодилось, и, слава богу, у нас появилась возможность провести съемки. Я хочу сказать, что я устал, мне холодно, но я понимаю, что люди начали работать сегодня с раннего утра и это далеко не первый их съемочный день. Что касается холода, то там стояли девочки в ситцевых платьях, поэтому я не могу сказать, что я устал и что мне холодно", - поделился Алхас Манаргия.

Сниматься в сериале очень интересно, заметил радиоведущий Sputnik и добавил, что изначально предполагалось, что он будет принимать участие в одном эпизоде, но по ходу съемок режиссер и авторы сценария придумали для него еще один эпизод.

"Это говорит об их профессионализме, конечно же, но ни в коем случае о том, что они чего-то не предусмотрели. Я надеюсь, что мы удачно все это сделали. Сложность еще заключалась в том, что Руслан Шакая, Тимур Аршба, Тимур Тания - это очень веселые люди, а сцена, в которой я играл, грустная, тяжело было внутренне перенастроиться, потому что ты только что смеялся, а здесь нужно сыграть серьезно, с ноткой печали и грусти", - рассказал Манаргия.

Кино - это некое волшебство, стоять просто рядом и смотреть всегда очень интересно, люди получают удовольствие, играя в массовке, а участвовать в этом процессе – огромное удовольствие, заметил он.

У Алхаса Манаргия уже есть опыт съемок в эпизодической роли, вместе с Тимуром Тания он играл милиционера в мелодраме Карена Шахназарова "Любовь в СССР". Эпизод фильма снимали в Гагре в 2012 году.

Помимо радиоведущего Sputnik Абхазия, в сериале "Независимый" снялся и шеф-редактор информационного агентства Дмитрий Нездоровин. Он отмечал, что сомнения относительно съемок изначально были, так как предстояло сыграть посла огромной мировой державы – России, но команда фильма была очень убедительна и вселила в него уверенность.

Сериал "Независимый" будет состоять из десяти серий, первые четыре из них уже написаны, и две серии уже снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start". Съемочная группа на 70% состоит из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.

Съемочным процессом руководит режиссер Тимур Квеквескири, ориентировочно съемки сериала "Независимый" завершатся к концу лета. Продюсером и исполнителем главной роли сериала стал Тимур Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая.