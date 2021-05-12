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Гулрыпшский суд оставил Ахру Авидзба под стражей

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Задержание Ахры Авидзба (39)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210512/1032404700/Gulrypshskiy-sud-ostavil-Akhru-Avidzba-pod-strazhey.html

Ахра Авидзба и его охранники обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов по предварительному сговору.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Ахра Авидзба остается под стражей. Судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумаа не удовлетворил ходатайство адвоката Ахры Авидзба об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Наличие абхазского гражданства, семи малолетних детей, постоянного места жительства, положительной характеристики и отсутствие судимости не являются безусловным основанием для изменения меры пресечения на более мягкую, следует из решения суда.

"При принятии указанного решения судом не обсуждался вопрос о виновности либо невиновности Авидзба, а также иные вопросы, которые являются предметом судебного разбирательства по существу", - сказал судья.

Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая ходатайствовала об изменении меры пресечения для ее подзащитного на домашний арест, так как, по ее мнению, отсутствуют законные основания для содержания под стражей Авидзба, и у него есть проблемы со здоровьем.

Доводы подсудимого Авидзба об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 217 УК Абхазии подлежат доказыванию и оценке по результатам судебного разбирательства, которое в настоящее время находится в стадии подготовительной части судебного заседания, добавил судья Агумаа, оглашая решение. 

Дело Ахры Авидзба было передано в Гулрыпшский районный суд по приказу Верховного суда, так как сроки полномочия судей Сухумского районного суда, где должно было разбираться дело, истекли.

Ахра Авидзба и четверо его охранников обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое грозит лишением свободы на срок от двух до шести лет.

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