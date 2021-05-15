Эдуард Бутба проинспектировал Гудаутскую ЦРБ

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетил Гудаутскую ЦРБ в пятницу 14 мая, передает Абхазская Гостелерадиокомпания.

Он осмотрел пункт приема анализов на коронавирус, расположенный во дворе медучреждения, приемное отделение, палаты. Сотрудники больницы рассказали министру о том, как поставлена работа с пациентами с коронавирусной инфекцией, в том числе, с беременными женщинами с диагнозом COVID-19.

Бутба также осмотрел централизованную кислородную станцию, от которой подается кислород в палаты ковидного госпиталя. Обратил внимание, что в госпитале нет системы кондиционирования и этот момент необходимо исправить.

Министр в специальном костюме зашел в "красную зону" для того, чтобы с глазу на глаз пообщаться с пациентами. Он поинтересовался, все ли хватает больным и пожелал скорейшего выздоровления.

"Поправляйтесь быстрее. Это самое главное. Возвращайтесь к своим семьям, родным, близким. Что от нас нужно – от коллег, врачей мы готовы выслушать и помочь", - сказал министр.

В репортаже Абхазского телевидения говорится, что Эдуард Бутба поблагодарил медиков за работу и отметил, что будет еще посещать госпиталь, проводить рабочие встречи с врачами и руководством больницы.

По данным главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба к 14 мая, в госпитале проходят лечение 38 пациентов с коронавирусной инфекцией, 16 из которых в тяжелом состоянии. Также предоставляется помощь 11 уже вылечившимся от COVID-19 людям в реабилитационном отделении, где они получают кислород.

В материале АГТРК также отмечается, что министр Здравоохранения намерен посетить все медучреждения страны для ознакомления с ситуацией на местах.

Указом президента Абхазии Аслана Бжания на должность министра здравоохранения республики 11 мая был назначен Эдуард Бутба. Он сменил на этом посту Тамаза Цахнакия, который ушел с должности по собственному желанию.

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