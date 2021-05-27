Трафик на российско-абхазской границе достиг 30 тысяч человек за сутки

Пропуск граждан через границу осуществляется только при наличии действительных документов.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Пассажирский трафик на границе Абхазии и России в оба направления достиг за сутки 30 тысяч человек и превысил 6,5 тысячи транспортных средств, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Максимальное время на проверку документов одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего, составляет до трех минут.

В случае если у пограничника возникнут сомнения в действительности документа, он имеет право задать уточняющие вопросы.

Напоминаем, что пересекать границу можно только при наличии действующего паспорта. Также перед поездкой желательно удостовериться, что срок действия паспорта не истек, и сам документ в исправном состоянии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю в пограничном пункте, могут обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, если оно повлекло за собой нарушение их прав.

При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением государственной границы, граждане могут обратиться в Пограничное управление по телефону доверия в Краснодаре 8(861) 239-68-92.

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