09:47 27 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.94
Поиск

Трафик на российско-абхазской границе достиг 30 тысяч человек за сутки

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1f/1031553106.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210527/1032502476/Trafik-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-dostig-30-tysyach-chelovek-za-sutki.html

Пропуск граждан через границу осуществляется только при наличии действительных документов.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Пассажирский трафик на границе Абхазии и России в оба направления достиг за сутки 30 тысяч человек и превысил 6,5 тысячи транспортных средств, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Максимальное время на проверку документов одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего, составляет до трех минут.

В случае если у пограничника возникнут сомнения в действительности документа, он имеет право задать уточняющие вопросы.

Напоминаем, что пересекать границу можно только при наличии действующего паспорта. Также перед поездкой желательно удостовериться, что срок действия паспорта не истек, и сам документ в исправном состоянии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю в пограничном пункте, могут обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, если оно повлекло за собой нарушение их прав.

При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением государственной границы, граждане могут обратиться в Пограничное управление по телефону доверия в Краснодаре 8(861) 239-68-92.

Читайте также:

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ритм страсти: гастроли балета Моисеева в Абхазии
Танцы народов мира: балет Моисеева выступил в Абхазии
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться