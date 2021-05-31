Президент Абхазии подвел итоги официального визита в Сирию

Официальный визит делегации Абхазии во главе с Асланом Бжания в Сирийскую Арабскую Республику проходил с 16 по 20 мая.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по итогам официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства поблагодарил членов делегации и всех, кто участвовал в организации официального визита. Аслан Бжания выразил удовлетворение итогами визита. Он отметил, что его результаты несомненно будут способствовать многостороннему, взаимовыгодному сотрудничеству между Абхазией и Сирией.

Президент поручил Администрации президента и правительству проработать конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей.

Также Аслан Бжания поручил председателю Государственного комитета по репатриации Вадиму Харазия усилить контакты с абхазской диаспорой в Сирии и активно содействовать желающим вернуться на историческую родину.

16 мая делегация Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания отправилась с официальным визитом в Сирию. 18 мая начала работать абхазо-сирийская Межправительственная комиссия. Участники Межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.

В этот же день стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между портами и Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Стороны договорились провести следующее заседание совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме.

Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Сирии Башар Асад обсудили ряд двусторонних вопросов. Бжания пригласил коллегу посетить Абхазию.