20:15 15 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.83
  • EUR87.21
Поиск

Друг пострадавших в Пицунде туристов рассказал детали происшествия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (11)
1304327
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/07/1031418839.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210615/1032626319/Drug-postradavshikh-v-Pitsunde-turistov-rasskazal-detali-proisshestviya.html

Двое граждан России пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде 15 июня.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Один из раненых при стрельбе в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил Sputnik друг пострадавшего Виталий Васенко.

По его словам, у мужчины, находящегося в реанимации, множественные повреждения тазобедренных костей и суставов, а второму мужчине делают операцию – у него прострелена нога в трех местах и повреждена паховая зона.

Васенко рассказал, что молодые люди приехали на отдых в Абхазию 13 июня и заселились в пансионат "Самшитовая роща". Республику они посетили в первый раз и приехали отдохнуть на три дня.

"Нигде у них не было никаких конфликтов, они впервые в Абхазии. Не были замечены за распитием алкогольных напитков и в пьяном состоянии. Они просто вышли вечером в кафе, чтобы отдохнуть и все, никого не провоцировали. Он (стрелявший - ред.) сам к ним подошел, начал провоцировать, приставать к девушкам, достал пистолет и начал стрелять подлым образом. Девушки - знакомые, они друг друга давно знали, но встретились в Абхазии", - рассказал Васенко.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дирекция "Самшитовой рощи" призвала не накалять ситуацию из-за стрельбы в Пицунде

Телефонное сообщение о том, что в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

Как сообщает МВД Абхазии, опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие были доставлены Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи вывезены в Россию.

Рикошетом от выпущенных пуль был ранен стрелявший Пилия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По данному факту собран соответствующий материал.

Как уточнил министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik Абхазия, Пилия грозит лишение свободы от пяти лет.

Читайте также:

Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (11)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Футбольные болельщики ЕВРО-2020 со всего мира
"Кипит работа": на вилле Ла Гранж в Женеве готовятся к саммиту Путина и Байдена
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться