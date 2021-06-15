Друг пострадавших в Пицунде туристов рассказал детали происшествия

Двое граждан России пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде 15 июня.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Один из раненых при стрельбе в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил Sputnik друг пострадавшего Виталий Васенко.

По его словам, у мужчины, находящегося в реанимации, множественные повреждения тазобедренных костей и суставов, а второму мужчине делают операцию – у него прострелена нога в трех местах и повреждена паховая зона.

Васенко рассказал, что молодые люди приехали на отдых в Абхазию 13 июня и заселились в пансионат "Самшитовая роща". Республику они посетили в первый раз и приехали отдохнуть на три дня.

"Нигде у них не было никаких конфликтов, они впервые в Абхазии. Не были замечены за распитием алкогольных напитков и в пьяном состоянии. Они просто вышли вечером в кафе, чтобы отдохнуть и все, никого не провоцировали. Он (стрелявший - ред.) сам к ним подошел, начал провоцировать, приставать к девушкам, достал пистолет и начал стрелять подлым образом. Девушки - знакомые, они друг друга давно знали, но встретились в Абхазии", - рассказал Васенко.

Телефонное сообщение о том, что в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

Как сообщает МВД Абхазии, опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие были доставлены Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи вывезены в Россию.

Рикошетом от выпущенных пуль был ранен стрелявший Пилия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По данному факту собран соответствующий материал.

Как уточнил министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik Абхазия, Пилия грозит лишение свободы от пяти лет.

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