Главный терапевт Абхазии рассказала, как люди переносят вакцину от COVID-19

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 16906. Из них 15405 человек выздоровели и 244 умерли.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия в интервью радио Sputnik рассказала, как люди переносят вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Более четырех тысяч человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции, абсолютное большинство из них не ощутило никаких побочных действий. У двоих человек была небольшая аллергическая реакция, на общее состояние здоровья это не оказало влияния, их высыпало после укола. У нескольких пациентов повысилась температура", - отметила она.

Ни одного случая, связанного с попаданием в больницу человека, которому сделали прививку, не зафиксировано, подчеркнула Арчелия.

Главный терапевт республики также призвала население соблюдать необходимые меры безопасности и добавила, что количество больных молодого поколения стало больше.

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась 11 мая, с тех пор прививки сделали более четырех тысяч человек.

На прошлой неделе Оперштаб Москвы по коронавирусу сообщил, что высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, и потому тест на наличие антител перед прививкой необязателен.

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