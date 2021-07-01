Озган назвала сроки начала ремонтных работ на ВЛ "Ачгуара"

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Последние поставки оборудования для ремонта ВЛ "Ачгуара" будут осуществлены 5-7 июля, после этого начнется согласование графика проведения ремонтных работ, заявила на расширенном комитетском заседании Парламента вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
"Чтобы мы могли минимизировать процесс ремонтных работ с точки зрения отключений и необходимости перетока энергии, российские коллеги нам готовы оказать соответствующую техническую поддержку для того, чтобы работы были проведены качественно", - отметила Озган.
После доставки всего оборудования Министерство экономики совместно с "Черноморэнерго" проведут консультации по графику проведения работ, и после согласования всех технических параметров, специалисты приступят к работам.
По словам Озган, источником финансирования станут средства, предусмотренные в рамках Инвестпрограммы на строительство тюрьмы.
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