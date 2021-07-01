"Черноморэнерго": Абхазия исчерпает запас электроэнергии от ИнгурГЭС к концу октября

В Абхазии с 28 июня действует веерный график отключений электричества на два часа в ночное время во всех районах республики.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Запас электроэнергии, которую потребляет Абхазия от ИнгурГЭС, закончится к концу октября, поэтому приходится вводить режим ограничений на подачу электричества, сказал глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа на комитетском заседании в Парламенте в среду 1 июля.

Сейчас в сутки Абхазия потребляет около 6,5 миллиона киловатт-часов, когда как потребление не должно выходить за рамки 4 миллионов киловатт-часов, подчеркнул он.

Также он сообщил, что обстоятельства пожара на электроподстанции "Очамчыра-тяга" выясняются, но ЧП не связано с нагрузкой на подстанции.

Логуа рассказал, что необходимое оборудование доставлено в Очамчыру, и выразил надежду на то, что в ближайшее время станция вновь заработает.

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