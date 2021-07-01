14:07 01 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.91
  • EUR86.41
Поиск

"Черноморэнерго": Абхазия исчерпает запас электроэнергии от ИнгурГЭС к концу октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (421)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/15/1031673906.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210701/1032746774/Chernomorenergo-Abkhaziya-ischerpaet-zapas-elektroenergii-ot-IngurGES-k-kontsu-oktyabrya.html

В Абхазии с 28 июня действует веерный график отключений электричества на два часа в ночное время во всех районах республики.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Запас электроэнергии, которую потребляет Абхазия от ИнгурГЭС, закончится к концу октября, поэтому приходится вводить режим ограничений на подачу электричества, сказал глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа на комитетском заседании в Парламенте в среду 1 июля.

Сейчас в сутки Абхазия потребляет около 6,5 миллиона киловатт-часов, когда как потребление не должно выходить за рамки 4 миллионов киловатт-часов, подчеркнул он.

Также он сообщил, что обстоятельства пожара на электроподстанции "Очамчыра-тяга" выясняются, но ЧП не связано с нагрузкой на подстанции.

Логуа рассказал, что необходимое оборудование доставлено в Очамчыру, и выразил надежду на то, что в ближайшее время станция вновь заработает.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (421)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лавандовое море на полях Италии
Лесные пожары в Якутии
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться