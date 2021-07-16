СГБ Абхазии назвала количество изъятых с 4 июля майнинг-аппаратов

Административные протоколы составлены в отношении собственников оборудования по добыче криптовалют.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Более 2900 майнинг-аппартов демонтировано и помещено на ответственное хранение с 4 июля этого года, сообщается на сайте Службы государственной безопасности Абхазии.

СГБ совместно с МВД республики и сотрудниками Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору и "Черноморэнерго" проводят мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения оборудования для добычи криптовалюты к энергосистеме.

В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосети с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.

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