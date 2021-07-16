17:10 16 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.17
  • EUR87.57
Поиск

Уволен начальник Ткуарчалского филиала "Черноморэнерго"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (429)
18602
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031502445.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210716/1032851413/Uvolen-nachalnik-Tkuarchalskogo-filiala-Chernomorenergo.html

Вахтанг Харчилава возглавил Ткуарчалский филиал РУП "Черноморэнерго" в августе 2020 года. 

СУХУМ, 16 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Начальник Ткуарчалского филиала "Черноморэнерго" Вахтанг Харчилава отстранен от занимаемой должности, сообщили корреспонденту Sputnik на предприятии.

Харчилава возглавил Ткуарчалский филиал "Черноморэнерго" в августе 2020 года. 

15 июля гендиректор предприятия Михаил Логуа назначил исполняющим обязанности начальника Ткуарчальского филиала Германа Качарава.

В понедельник 12 июля на рабочем совещании с участием членов правительства и глав администраций городов и районов республики президент Аслан Бжания потребовал от гендиректора "Черноморэнерго" освободить от занимаемой должности руководителя Ткуарчалскй РЭС, так как там за последнее время обнаружили более 600 майнинг-аппаратов.

Бжания поручил руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа и премьер-министру Александру Анкваб до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (429)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дом гортензии: ткуарчалский цветник
Последствия наводнений в Германии
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться