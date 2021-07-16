Уволен начальник Ткуарчалского филиала "Черноморэнерго"

СУХУМ, 16 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Начальник Ткуарчалского филиала "Черноморэнерго" Вахтанг Харчилава отстранен от занимаемой должности, сообщили корреспонденту Sputnik на предприятии.

Харчилава возглавил Ткуарчалский филиал "Черноморэнерго" в августе 2020 года.

15 июля гендиректор предприятия Михаил Логуа назначил исполняющим обязанности начальника Ткуарчальского филиала Германа Качарава.

В понедельник 12 июля на рабочем совещании с участием членов правительства и глав администраций городов и районов республики президент Аслан Бжания потребовал от гендиректора "Черноморэнерго" освободить от занимаемой должности руководителя Ткуарчалскй РЭС, так как там за последнее время обнаружили более 600 майнинг-аппаратов.

Бжания поручил руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа и премьер-министру Александру Анкваб до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел.

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