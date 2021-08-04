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Две криптофермы обнаружены в Очамчырском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (149)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210804/1032971940/Dve-kriptofermy-obnaruzheny-v-Ochamchyrskom-rayone.html

Из-за проблем в энергетической отрасли Абхазии деятельность по добыче криптовалют запрещена в стране до марта 2022 года.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Две фермы по добычи криптовалют обнаружены и ликвидированы в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

Отмечается, что с объектов вывезены 82 аппарата по майнингу криптовалют, фермы не функционируют.

12 июля президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием членов правительства и глав администраций городов и районов республики, на котором поручил продолжить работу по выявлению майнинг-оборудования, а также предупредил всех глав районных администраций о персональной ответственности за ситуацию с незаконной добычей криптовалют.

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Темы:
Майнинг в Абхазии (149)

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