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Уникальная находка: археологи нашли свинцовый саркофаг в Очамчыре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос, ученые обнаружили свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, сказал в интервью Sputnik участник экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

"Это действительно уникальная находка не только для Абхазии но и для мировой археологии в целом. На территории республики раньше находили саркофаги, но они были сделаны из камня, свинцовый саркофаг в Абхазии обнаружили впервые", - подчеркнул он.

Саркофаг был найден недалеко от храма в городище Гюэнос, добавил Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Артефакт был найден на том же месте, где проводил раскопки Сергей Миронович Шамба. В связи с началом войны он тогда не успел завершить работу", - заметил Джопуа.

В свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга, либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона, говорит Аркадий Джопуа.

"Пока мы не можем изложить подробности, так как это находится на стадии изучения. Мы поработаем с материалом, который есть, потом нужны будут реставраторы, привлечем специалистов", - отметил он.

© Foto / Facebook/Аркадий Джопуа
Уникальная находка: археологи нашли свинцовый саркофаг в Очамчыре

Внутри саркофага участники экспедиции нашли скелет и другие предметы, однако о подробностях можно будет говорить после их изучения, подытожил директор Абхазского государственного музея.

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