Делегация Минэкономразвития России посетила монастырь в селе Каман

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Делегация Миэкономразвития России побывала в гостях у настоятеля монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия в селе Каман, об этом сообщается на официальной странице вице-премьера, министра экономики Кристины Озган в Instagram.
Игумен Игнатий показал гостям монастырь, рассказал об истории святого места и тесных духовных связях России и Абхазии.
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Позже участники делегации посетили Новоафонскую пещеру.
В Абхазию с рабочим визитом в четверг 2 сентября прибыла делегация Минэнерго и Минэкономразвития России.
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