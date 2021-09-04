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Делегация Минэкономразвития России посетила монастырь в селе Каман

© Foto / instagram / kristina_ozgan_official
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210904/1033154398/Delegatsiya-Minekonomrazvitiya-Rossii-posetila-monastyr-v-sele-Kaman.html

В село Каман в монастырь Святого Иоанна Златоуста делегацию из России сопровождала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Делегация Миэкономразвития России побывала в гостях у настоятеля монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия в селе Каман, об этом сообщается на официальной странице вице-премьера, министра экономики Кристины Озган в Instagram.

Игумен Игнатий показал гостям монастырь, рассказал об истории святого места и тесных духовных связях России и Абхазии. 

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Публикация от Кристина Озган (@kristina_ozgan_official)

Позже участники делегации посетили Новоафонскую пещеру. 

В Абхазию с рабочим визитом в четверг 2 сентября прибыла делегация Минэнерго и Минэкономразвития России.

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