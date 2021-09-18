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Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в страну оборудование для майнинга

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210918/1033230639/Grazhdanin-Abkhazii-pytalsya-nezakonno-vvezti-v-stranu-oborudovanie-dlya-mayninga.html

Из-за проблем в энергетической отрасли Абхазии деятельность по добыче криптовалют запрещена в стране до марта 2022 года.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В автомобиле, управляемом гражданином Абхазии, после пересечения российско-абхазской границы на таможенном посту "Псоу" были обнаружены аппараты для добычи криптовалюты. Об это сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Всего сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста "Псоу" нашли и изъяли 14 единиц оборудования. 

Постановлением Кабинета министров до 31 марта 2022 года введен запрет на ввоз в республику оборудования для майнинга.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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