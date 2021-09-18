Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в страну оборудование для майнинга

Из-за проблем в энергетической отрасли Абхазии деятельность по добыче криптовалют запрещена в стране до марта 2022 года.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В автомобиле, управляемом гражданином Абхазии, после пересечения российско-абхазской границы на таможенном посту "Псоу" были обнаружены аппараты для добычи криптовалюты. Об это сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Всего сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста "Псоу" нашли и изъяли 14 единиц оборудования.

Постановлением Кабинета министров до 31 марта 2022 года введен запрет на ввоз в республику оборудования для майнинга.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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