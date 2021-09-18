Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в страну оборудование для майнинга

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В автомобиле, управляемом гражданином Абхазии, после пересечения российско-абхазской границы на таможенном посту "Псоу" были обнаружены аппараты для добычи криптовалюты. Об это сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Всего сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста "Псоу" нашли и изъяли 14 единиц оборудования.
Постановлением Кабинета министров до 31 марта 2022 года введен запрет на ввоз в республику оборудования для майнинга.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
Читайте также:
-
Анкваб провел совещание по вопросам электроснабжения Абхазии
-
Контрабанда товаров на 3,6 миллиона рублей пресечена на границе с Грузией в июле и августе
-
Конфисковать нельзя вернуть: как в Абхазии борются с майнингом