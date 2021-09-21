Абхазия подготовила соглашение об облегченной процедуре получения российского гражданства

Абхазия и Россия подпишут соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, что позволит упростить получение российского гражданства гражданами Абхазии.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Абхазия подготовила и согласовала с российской стороной проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства, об этом заявил президент республики Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 21 сентября.

Он отметил, что 25 августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

"Потребовался год для подготовки решения этого вопроса. Соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента России, после того как будет подписано соглашение", - отметил Бжания.

Пункт о разработке соглашения о двойном гражданстве был предусмотрен Программой формирования общего социального и экономического пространства России и Абхазии на основе гармонизации законодательств двух стран.

Ранее в МИД России сообщили Sputnik, что обязательства российской стороны по внедрению упрощенной процедуры выдачи паспортов Российской Федерации для граждан Абхазии будут исполнены после того, как страны заключат соглашение о двойном гражданстве.

Массовая выдача паспортов России жителям Абхазии началась в 2002 году после принятия поправок к закону о российском гражданстве, которые позволяли в кратчайший срок обменять советский паспорт на российский. По оценкам посла России в республике Алексея Двинянина, российское гражданство есть не менее чем у 80 процентов населения Абхазии, или примерно у 196 тысяч человек.

Практика упрощенной выдачи российских паспортов была прекращена после международного признания независимости Абхазии в 2008 году.

Читайте также: