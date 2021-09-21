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Абхазия договорилась об увеличении квоты на поставку без пошлин топлива из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Семьдесят тысяч тонн топлива, предназначенные Абхазии и проданные ей беспошлинно, республика израсходовала уже к концу августа, сообщил президент Аслан Бжания.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. В Москве подписан Протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из Российской Федерации в Абхазию без взимания вывозных таможенных пошлин, сообщает "Апсныпресс".

В соответствии с Протоколом, Министерство энергетики и Министерство экономического развития Российской Федерации вместе с Министерством экономики Абхазии определили новые квоты на 2021 год:

  • бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 66 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн больше, чем было определено предыдущим документом;
  • бензин автомобильный с октановым числом 95 или более – 23 тысячи тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем было определено предыдущим документом;
  • дизельное топливо – 30 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн больше, чем было определено предыдущим документом;
  • битум нефтяной – 7 тысяч тонн.

На пресс-конференции 21 сентября президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что руководство республики договорилось о поставке дополнительного объема топлива из России для того, чтобы цены внутри страны снова не выросли. Одной из причин роста цен он назвал увеличившееся потребление в республике.

В августе и сентябре в Абхазии возник ажиотаж в связи с дефицитом топлива на некоторых заправках, который возник из-за задержек грузов.

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