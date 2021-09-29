Сухумскую школу № 10 закрыли на неделю на карантин

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Сухумская средняя школа №10 закрывается на карантин на семь календарных дней, заявила начальник Управления образования администрации столицы Астанда Таркил. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В связи с ростом заболеваемости среди учителей и учащихся различных классов, для разрыва эпидемиологической цепочки в городской средней школе №10 имени Н. Лакоба временно, на семь календарных дней, приостанавливаются занятия – с 29 сентября по 5 октября", – рассказала Таркил.

Санитарно-эпидемиологическая служба в ходе мониторинга за заболеваемостью COVID-19 в общеобразовательных школах столицы выявила, что в средней школе №10 с 1 по 28 сентября заболели новой коронавирусной инфекцией семь педагогов, одна медсестра, 26 учащихся. Кроме того, на самоизоляции по причине болезни находятся 1 педагог и 23 учащихся.

С 25 сентября зафиксирован рост заболеваемости – выявлено четыре больных учащихся в трех разных классах.

"На основании рекомендации СЭС мы поставили в известность главу города, что на семь календарных дней приостанавливаются занятия в школе №10. Сейчас будут праздничные выходные дни, поэтому фактически теряем только три рабочих дня. Уже 6 октября дети выходят в школу", – уточнила Таркил.

Накануне главный санитарный врач Сухума Алла Беляева не исключила закрытие отдельных классов, школ и детских садов столицы на определенный срок, комментируя эпидобстановку в Сухуме.