Бжания прервал рабочую поездку в Москву в связи с инцидентом со стрельбой в Сухуме

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву в связи с конфликтом, произошедшим между ветеранами войны, депутатом Парламента и милиционерами на набережной Сухума 30 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.
Бжания вернулся в Абхазию днем 3 октября. Он проводит закрытое совещание с представителями силовых структур, руководством Администрации президента и правительства.
Глава государства отбыл в Москву 2 октября. Как уточнили в пресс-службе, у президента был запланирован ряд встреч в правительстве России и в Администрации президента РФ.
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