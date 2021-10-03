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Бжания прервал рабочую поездку в Москву в связи с инцидентом со стрельбой в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (16)
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Sputnik Абхазия
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Вечером 30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента Абхазии Гарри Кокая, который открыл стрельбу в воздух. По данным МВД, он проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву в связи с конфликтом, произошедшим между ветеранами войны, депутатом Парламента и милиционерами на набережной Сухума 30 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Бжания вернулся в Абхазию днем 3 октября. Он проводит закрытое совещание с представителями силовых структур, руководством Администрации президента и правительства.

Глава государства отбыл в Москву 2 октября. Как уточнили в пресс-службе, у президента был запланирован ряд встреч в правительстве России и в Администрации президента РФ.

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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (16)

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