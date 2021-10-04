Бжания призвал не политизировать инцидент с ветеранами войны

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал ситуацию с конфликтом ветеранов Отечественной войны, депутата и сотрудников милиции крайне неприятным инцидентом, но при этом призвал не политизировать его. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Бжания принял делегацию из села Адзюбжа из пяти человек.

"Это было кощунством избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никакие меры. Я такого в своем государстве не ожидал", – сказал один из пришедших, ветеран войны Гиви Допуа. Он подчеркнул, что ситуацию стали использовать разные политические силы, но "мы не по этим вопросам", добавил ветеран.

Президент отметил, что расследованием занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта вчера было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки, а также всех причастных к инциденту сотрудников милиции.

"Речь идет о должностных лицах, с одной стороны, и ветеранах и депутате Парламента, с другой. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившимся. Я в это время находился с рабочей поездкой в Москве по нашим государственным делам. Я прилетел, и вы знаете, какое решение было принято вчера. Я пошел на это с тем, чтобы не возникало разговоров о том, что мы не хотим объективного расследования", – сказал глава государства.

Бжания добавил, что он, как глава государства, должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом, поэтому последнее слово должно быть за прокуратурой.

"Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос", – сказал президент.

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Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар.