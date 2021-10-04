Собравшиеся у здания Парламента Абхазии разошлись

У комплекса правительственных зданий остаются силовики, которые находятся там с утра 4 октября.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Собравшиеся у здания Парламента Абхазии люди разошлись после обращения ветерана Гиви Допуа, который в числе прочих принимал участие во встрече с президентом Абхазии.

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Он отметил, что люди снова придут к Парламенту в понедельник, чтобы узнать у депутатов, как решился вопрос инцидента с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции, который произошел вечером 30 сентября.

На встрече с ветеранами президент заявил, что прокуратура проведет проверку произошедшего на набережной Сухума. Окончательное решение по ситуации будет вынесено после того, как глава государства получит результаты проверки.

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Представители правоохранительных органов пока остаются у здания Парламента.

В понедельник 4 сентября состоялось рабочее совещание в Парламенте с участием руководства Генпрокуратуры и СГБ Абхазии.

Генпрокурор Адгур Агрба заявил, что проверка инцидента с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции займет около 15 дней, однако он добавил, что оставляет за собой право, в соответствии с законом продлевать срок проверки, чтобы были собраны все необходимые материалы и дана полноценная правовая оценка.

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