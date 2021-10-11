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Глава Адзюбжи рассказал об итогах переговоров в Администрации президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (45)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211011/1033392952/Glava-Adzyubzhi-rasskazal-ob-itogakh-peregovorov-v-administratsii-prezidenta.html

Группа ветеранов из Адзюбжи и представитель Совета старейшин пришли на встречу с вице-президентом Абхазии в понедельник, 11 октября, беседа проходила около двух часов.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заверил, что решение вопроса по инциденту на набережной Сухума удовлетворит ветеранов войны, об этом сообщил глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба по итогам переговоров в Администрации президента.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Адзюбжинцы настаивают на полной отставке главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар

Ветераны Отечественной войны народ Абхазии настаивают на полной отставке министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар. Ранее сегодня ветераны и их единомышленники собрались у въезда в село Адзюбжа, ожидая итогов доследственной поверки инцидента Генпрокуратурой, после их оглашения они отправили делегацию из четырех человек в Сухум с требованием полной отставки главы МВД и двух его заместителей.

В понедельник 11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.

Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (45)

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