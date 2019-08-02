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Встреча с хищником: животные выбегают к людям из горящего леса в Иркутской области

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© Видео Youtube/RT на русском

В Усть-Кутском районе Иркутской области очевидец снял на видео, как из горящего леса выбегают дикие животные.

Выжившие в результате пожаров в Сибири звери пытаются найти безопасное место и еду.

Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна, и рекомендуют людям не приближаться к ним.

Площадь природных пожаров в России превысила три миллиона гектара. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

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Теги:
Иркутская область, животные, Россия, лесные пожары


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