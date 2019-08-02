Встреча с хищником: животные выбегают к людям из горящего леса в Иркутской области

Выжившие в результате пожаров в Сибири звери пытаются найти безопасное место и еду.
Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна, и рекомендуют людям не приближаться к ним.
Площадь природных пожаров в России превысила три миллиона гектара. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
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