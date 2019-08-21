Обстрелян штаб кандидата в президенты Олега Аршба в селе Мгудзырхуа

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обстрелян предвыборный штаб кандидата в президенты Олега Аршба в селе Мгудзырхуа, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.
Сообщение об обстреле предвыборного штаба кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба поступило в дежурную часть РОВД Гудауты 21 августа в 10:30.
"Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что 21 августа в период времени с 01:00 по 09:00 неизвестным из неустановленного оружия был осуществлен обстрел здания кафе "Нептун", арендованное под предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба", - отмечает МВД.
Оперативники обнаружили на месте происшествия семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули.
Глава администрации села Мгудзырхуа Беслан Агрба подчеркнул, что весть об обстреле штаба одного из кандидатов в президенты Абхазии была принята жителями населенного пункта с тревогой.
"Конечно, подобные вещи недопустимы, это может только помешать всем нам. Выборы скоро пройдут, и мы снова продолжим жить вместе, поэтому нельзя никому об этом забывать", - подчеркнул Агрба.
По словам Агрба, в результате инцидента никто не пострадал. Он выразил надежду на то, что подобные случаи не повторяться как в селе Мгудзырхуа, так и по всей республике.
Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.
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