Обстрелян штаб кандидата в президенты Олега Аршба в селе Мгудзырхуа

На месте происшествия были обнаружены семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обстрелян предвыборный штаб кандидата в президенты Олега Аршба в селе Мгудзырхуа, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Сообщение об обстреле предвыборного штаба кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба поступило в дежурную часть РОВД Гудауты 21 августа в 10:30.

"Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что 21 августа в период времени с 01:00 по 09:00 неизвестным из неустановленного оружия был осуществлен обстрел здания кафе "Нептун", арендованное под предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба", - отмечает МВД.

Оперативники обнаружили на месте происшествия семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули.

© Foto/ abkhazinform В селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба

Глава администрации села Мгудзырхуа Беслан Агрба подчеркнул, что весть об обстреле штаба одного из кандидатов в президенты Абхазии была принята жителями населенного пункта с тревогой.

"Конечно, подобные вещи недопустимы, это может только помешать всем нам. Выборы скоро пройдут, и мы снова продолжим жить вместе, поэтому нельзя никому об этом забывать", - подчеркнул Агрба.

По словам Агрба, в результате инцидента никто не пострадал. Он выразил надежду на то, что подобные случаи не повторяться как в селе Мгудзырхуа, так и по всей республике.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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