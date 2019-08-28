Адмирал о заходе корабля ВМФ Украины в зону учений на Черном море: "бестолковый шаг"

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов назвал заход корабля ВМС Украины "Переяслав" в зону проведения учений российских военных "бестолковым", передает РИА Новости.
"Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная", - сказал Касатонов.
Российские корабли также наблюдают за ходом учений других стран, отметил он.
"Но малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", — резюмировал бывший командующий Черноморским флотом России.
"Переяслав" — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995-ом в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.
Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.
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