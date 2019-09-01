Стрельба произошла на границе Южной Осетии и Грузии: пока по беспилотнику

Посольство Южной Осетии в России ранее призвало международные структуры обратить внимание на попытки Грузии дестабилизировать ситуацию на границе между двумя странами.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Квадрокоптер силовых структур Южной Осетии был сбит утром в воскресенье над границей республики с Грузией, рассказала Sputnik Южная Осетия руководитель пресс-службы Комитета госбезопасности РЮО Екатерина Бязрова.

"Утром 1 сентября беспилотный летательный аппарат (типа съемочный квадрокоптер), приданный сводной группе силовых структур РЮО, осуществляющей гуманитарную операцию по обеспечению безопасности жителей села Уиста (Цнелис), вел видеонаблюдение в районе прохождения государственной границы. Примерно в 10:00 часов со стороны грузинского населенного пункта Коби Хашурского муниципалитета, по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Республики Южная Осетия. В результате квадрокоптер был сбит и упал в районе прохождения линии государственной границы Южной Осетии и Грузии", - проинформировала Бязрова.

Ранее аналогичные грузинские летательные аппараты неоднократно в круглосуточном режиме вели разведку вдоль линии государственной границы и над гражданскими объектами, которые охраняются югоосетинскими и российскими пограничниками, отметила руководитель пресс-службы Комитета госбезопасности.

По словам главы пресс-службы ведомства, в рамках реакции на инцидент КГБ республики предприняты шаги по информированию Миссии наблюдателей Евросоюза, также задействован Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

"Вместе с тем считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны, ее ориентации на эскалацию очередного вооруженного конфликта с республикой", - заявили в КГБ.

Ситуация в районе села Уиста (Цнелис)

Комитет госбезопасности и силовые структуры республики, входящие в сводную группу (МВД, Минобороны, Генпрокуратура) контролируют ситуацию в районе села Уиста и обеспечивают безопасность на данном направлении, заключила Бязрова.

Эскалация напряженности на границе Южной Осетии с Грузией началась более недели назад, когда грузинская полиция начала строительство блокпоста вблизи села Уиста.

На следующий день положение вновь обсудили на технической встрече в формате МПРИ, которая проходила на месте событий в селе Уиста. Стороны вновь не достигли компромисса и пришли к выводу, что диалог необходимо продолжить в рамках Женевских дискуссий и в формате МПРИ (очередная встреча участников Механизмов намечена на 2 сентября в приграничном Эргнети).

Безопасность жителей села Уиста обеспечивает Погранслужба КГБ Южной Осетии, которая взяла под охрану этот участок границы.

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