Югоосетинские силовики взяли под охрану границу с Грузией в селе Цнелис

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района, рассказала в интервью Sputnik Южная Осетия руководитель пресс-службы Комитета госбезопасности республики Екатерина Бязрова.
К месту инцидента стянуты подразделения КГБ, ОМОН и других силовых структур республики.
"В связи с провокационными попытками грузинских силовиков незаконно выставить полицейский блокпост в районе села Уиста, в целях обеспечения безопасности граждан Южной Осетии, проживающих в приграничных населенных пунктах, в месте инцидента находится сводный отряд КГБ, подразделения ОМОН и другие структуры силовых ведомств республики", – сказала Бязрова.
"Происходит дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста. Кроме того, в районе инцидента фиксируется постоянное присутствие грузинской полиции и миссии наблюдателей Евросоюза", – резюмировала Бязрова.
Ранее югоосетинские пограничники осуществили рейд на бронетехнике в приграничной полосе с целью обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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