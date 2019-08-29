Югоосетинские силовики взяли под охрану границу с Грузией в селе Цнелис

Накануне в приграничном районе побывал президент Анатолий Бибилов, который дал указания силовым ведомствам, как реагировать на продолжающиеся провокации грузинской стороны.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района, рассказала в интервью Sputnik Южная Осетия руководитель пресс-службы Комитета госбезопасности республики Екатерина Бязрова.

К месту инцидента стянуты подразделения КГБ, ОМОН и других силовых структур республики.

"В связи с провокационными попытками грузинских силовиков незаконно выставить полицейский блокпост в районе села Уиста, в целях обеспечения безопасности граждан Южной Осетии, проживающих в приграничных населенных пунктах, в месте инцидента находится сводный отряд КГБ, подразделения ОМОН и другие структуры силовых ведомств республики", – сказала Бязрова.

Кроме того, Бязрова проинформировала о том, что грузинская сторона отвела тяжелую строительную технику с места возведения полицейского блокпоста. Однако работы по оснащению объекта полиции не прекращаются, прибыла новая смена рабочих, ведется разгрузка стройматериалов.

"Происходит дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста. Кроме того, в районе инцидента фиксируется постоянное присутствие грузинской полиции и миссии наблюдателей Евросоюза", – резюмировала Бязрова.

Ранее югоосетинские пограничники осуществили рейд на бронетехнике в приграничной полосе с целью обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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