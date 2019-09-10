СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Тело мужчины обнаружили в море у берегов Пицунды в понедельник 9 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

"Люди, которые увидели тело на поверхности воды, позвонили в скорую помощь. По случайному совпадению, наш сотрудник находился неподалеку. Очевидцы утверждают, что видели, как мужчина заходил в море, и его закрутило волнами", - рассказал Сабуа.

Он предположил, что мужчина не захлебнулся, а ударился головой об камни и потерял сознание. Иначе его тело ушло бы под воду.

"Приехали наши сотрудники и вытащили тело из воды, но установить личность нам пока не удалось. Мы позвонили в МВД Абхазии, чтобы они помогли узнать, кто этот человек и ищут ли его родственники", - отметил Сабуа.

Тело мужчины отправлено в морг Гагрского района.

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