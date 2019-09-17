Непогода ожидается с ночи вторника, жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного дождя с грозой, который продлится весь день, сообщает администрация курорта.

"Экстренное предупреждение. До конца дня 17 сентября на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Городские власти просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В начале сентября в Сочи прошли сильные ливни. В Хостинском районе, где за пять часов выпала почти половина месячной нормы осадков, на дороги сошли два селя, которые отрезали от остального мира пять сел.

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