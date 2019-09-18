В крупном размере: жителя Абхазии задержали в Адлере с кокаином и метадоном

Молодой человек привлек внимание полицейских патрульно–постовой службы линейного отдела полиции на станции "Адлер".

СУХУМ, - 18 сен - Sputnik. Сотрудниками транспортной полиции Сочи задержан житель Абхазии с синтетическим наркотиком в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

33-летний житель Абхазии был остановлен полицейскими патрульно–постовой службы линейного отдела полиции на станции "Адлер" по подозрению нахождения в наркотическом опьянении на территории железнодорожной станции, отмечается в сообщении.

Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции, где в ходе личного досмотра при нем были обнаружены два свертка с кристаллическим веществом белого цвета и бесформенными белыми комками.

"Согласно заключению эксперта, белый кристаллический порошок является наркотическим средством метадон, а белое комкообразное вещество – кокаин, общей массой более 35 грамм", - сказано в сообщении.

В настоящее время следственным отделом Сочинского линейного управления МВД России на транспорте в отношении жителя Абхазии возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере".

Читайте также: