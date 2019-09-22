Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна

Захваченые российские моряки из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска относились к командному составу судна - капитан, старший помощник и старший механик.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

"Освободили. Да, всех. Пока их в Германию привезли всех. Все моряки живы и здоровы", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, пока нет информации о том, когда именно российские моряки смогут вернуться на родину.

На рейде порта Дуала в Камеруне 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков стартовали в конце августа.

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