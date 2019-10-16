06:39 17 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.35
  • EUR71.05
Поиск
Река Кодор. Архивное фото.

Спасатели нашли тело российского туриста, утонувшего в реке Кодор

© Sputnik Томас Тхайцук
Происшествия
Получить короткую ссылку
149203

Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова, сообщил Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

Тело туриста нашли в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. По словам спасателей, недалеко от места обнаружения тела, накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии.

"Сейчас сотрудники МЧС сплавляют тело погибшего по реке Кодор на лодке, так как место, где был найден Тимур Дзеидов, труднодоступное", - подчеркнул Сатбей Гиндия.  

Эвакуация туриста с перевала Химса.
МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии спасли российского туриста, сломавшего ногу в горах
Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег, Тимура унесло вниз по течению.

На протяжении пяти суток спасатели вели поиск пропавшего. Были задействованы 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы ГИМС, а также вертолет Ми-2.

Читайте также:

Теги:
МЧС Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На коне: первые лица, любящие верховую езду
Рекорд устоял: как прошел фестиваль тыквы в Германии
Программа фестиваля Абаза в Абхазии
Свадьба, кухня и борьба: программа фестиваля "Абаза" в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia