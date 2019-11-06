Опасная красота: почему жители дома в Новом районе боятся за свою жизнь

Жители многоквартирного дома на улице Картозия, 2 в Новом районе взволнованны. Несколько дней назад с фасада здания отвалилась массивная керамзитовая плита, которая упала на территорию двора.

К счастью, во время падения фасадной декоративной плиты никто не пострадал, но таких плит по периметру дома по улице Картозия в Новом районе десятки, и каждая из них в любой момент может полететь с высоты девятиэтажного здания. Корреспонденты Sputnik Абхазия попытались разобраться в ситуации.

Бадри Есиава, Sputnik

"Когда она упала, такой был грохот, что все задрожало. Все вышли. Думали, что дом обваливается", - поделилась жительница дома Марина, которая находилась в своей квартире, когда декоративная плита свалилась прямо во двор многоэтажки.

Пенсионерка Марина переехала в этот дом в 1975 году, почти сразу после завершения его строительства. По ее словам, здание крепкое, а квартиры в нем просторные и комфортные. Она не припомнит, чтобы раньше происходило нечто подобное.

В девятиэтажном здании 63 квартиры и почти все они заселены. Всю территорию вокруг дома, кроме подъездов, спасатели МЧС Абхазии огородили специальной лентой. Теперь во дворе нельзя парковаться, а детям запретили там играть.

Дом и вправду большой. Чтобы обойти его вокруг неспешным шагом, понадобится две-три минуты. Опасные плиты хорошо видны снизу, они находятся прямо под козырьком крыши. Помимо той, что отвалилась недавно, на месте не хватает еще нескольких. Какую роль выполняют плиты, сразу и не скажешь, но как удалось выяснить, они исключительно для красоты.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба Отвалилась декоративная плитка в многоэтажном доме на улице Картозия, 2 в Новом районе

Навес одного из балконов на девятом этаже был поврежден, железная конструкция согнута, а лист пластика и вовсе пробит насквозь. Как объяснила жительница многоквартирного дома Диана, это последствия падения злополучной плиты. Хозяева той квартиры не захотели спуститься для общения с журналистами, лишь помахали рукой и доверили соседке рассказать их историю.

"Плита отвалилась и упала сначала на их козырек, а затем уже во двор. Потом приехали сотрудники МЧС и все убрали. Если присмотреться, на других плитах тоже видны трещины, мы обеспокоены", - поделилась переживаниями Диана.

Она предположила, что причиной разрушения плит могли стать дожди, которые стали на них попадать после замены кровли.

Устаревшие плиты

Жители устно обратились в домоуправление №5, на балансе которого находится это здание, с просьбой демонтировать плиты. По словам главного инженера этого домоуправления Дениса Инапшба, армированные плиты были установлены лишь для красоты и практического назначения у них нет. Причиной падения может быть только одно – старость.

"Мы отреагировали на устную просьбу. Были на месте, сделали снимки и подготовили письмо на имя исполняющего главы города, в котором изложили ситуацию. Также мы ведем предварительные обсуждения со специалистами на тему того, как решить эту задачу. Судя по всему, придется демонтировать плиты и дальше решать, что делать с фасадом", - отметил сотрудник учреждения.

Примерная высота "девятиэтажки" 35 метров, и пока не удалось найти подъемник, который достал бы до этой отметки. Попытались привлечь технику одного из местных унитарных предприятий, но ее длины не хватило.

Инапшба добавил, что в срочном порядке нужно демонтировать около пяти плит, по которым пошли трещины. В ближайшее время сотрудники домоуправления в Новом районе планируют обратиться к строительной компании, у которой есть подходящий подъемник.

"Конечно, ситуация серьезная. Не дай бог, если плиты упадут на кого-нибудь. Думаю, что после обращения к главе города, решение проблемы ускорится. Письмо на его имя отправим сегодня же", - отметил Инапшба.

Жители многоквартирного здания по улице Картозия, 2 надеются, что скоро они снова будут ходить вдоль своего дома, не опасаясь за свою жизнь, и им не придется тревожиться за то, что им на голову может что-то упасть.

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