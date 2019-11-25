Врачи рассказали о состоянии раненной в Сухуме Доминики Акиртава

На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо", в пятницу 22 ноября произошла стрельба, в результате чего погибли два человека, трое с ранениями были доставлены в больницу.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавшей во время перестрелки в Сухуме Доминики Акиртава на брифинге в понедельник 25 ноября.

"Состояние нашей пациентки крайне тяжелое. Уровень сознания оценивается как кома третьей степени – самой тяжелой. Травма обусловлена сквозным огнестрельным ранением в область головы. С момента поступления девушки ее состояние остается крайне тяжелым, несмотря на то, что проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению функций", - отметила нейрохирург Кристина Бения.

Она добавила, что хирургическое вмешательство невозможно. Бения также подчеркнула, что абхазские медики отправили рентгеновские снимки пациентки, выписки из истории ее болезни российским коллегам, которые ответили, что в такой ситуации они ничем помочь не могут.

Первый заместитель министра здравоохранения и соцобеспечения Абхазии Алхас Конджария рассказал, что транспортировка Акиртава в зарубежные клиники невозможна. Более того, в этом смысла он не видит, так как провести ей операцию также не представляется возможным. Организм пациентки не в состоянии самостоятельно поддерживать давление.

"Мы всячески поддерживаем все жизненно важные органы. Плюс ко всему этому, соответственно, она получает медикаментозное лечение", - подчеркнул он.

Заведующая отделением реанимации Республиканской больницы Наргиза Харчилава с сожалением отметила, что положительная динамика в состоянии Акиртава не наблюдается.

"Всем нам хочется сказать родным, близким пациентки и СМИ, что идет положительная динамика. Увы, мы не можем этого сделать. Девочка остается крайне тяжелой. Мы связались не только с институтом Бурденко, мне звонили мои коллеги из Греции, у которых есть все данные. С тактикой ведения пациентки они согласны", - сказала Харчилава.

Медики Республиканской больницы Абхазии делают все возможное для спасения жизни Доминики Акиртава, и многие граждане стараются оказать ей помощь. Всеми необходимыми медикаментами обеспечивает Республиканская больница, поделилась она. Проблема возникла только с препаратом "Норадреналин", который не продается на территории Абхазии. Один из пациентов больницы передал в подарок этот препарат для Акиртава.

Сотрудница ресторана "Сан-Ремо" Доминика Акиртава пострадала во время перестрелки на набережной Махаджиров в Сухуме в пятницу 25 ноября. Сначала в МВД рассказали о том, что Доминика Акиртава погибла, но позже в ведомстве опровергли эту информацию. В Республиканской больнице Сухума, куда доставили пострадавшую, подтвердили информацию о том, что Акиртава жива.

По предварительным данным, в 14:40 в Сухуме на проспекте Леона трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к ресторану и открыли стрельбу из автоматов.

По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое раненых были доставлены в больницы города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемых был обнаружен горящим в районе сухумского депо. Преступников пока задержать не удалось. МВД Абхазии продолжает мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению.

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