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Каракас, Венесуэла. Архивное фото

Более двух миллионов венесуэльцев остались без света из-за блэкаута

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Происшествия
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Сторонние наблюдатели и аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования основными причинами перебоев с электричеством в Венесуэле .

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Масштабное отключение электричества, оставившее без света около двух миллионов человек, произошло в Венесуэле, передает РИА Новости.

"В 11:46 произошел сбой в работе Национальной электрической системы от Эль-Табласо до западного побережья Сулии, в результате чего несколько муниципалитетов, в том числе Маракайбо, остались без света. Corpoelec работает над выяснением и устранением причин", - написал в Twitter мэр Маракаибо.

Национальная Венесуэльская корпорация Corpoelec проинформировала, что сотрудники компании "самоотверженно и преданно трудятся для стабилизации ситуации" без указания причин и вероятных сроков восстановления подачи электричества.

© Sputnik / Каролина Кабрал
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В районах, пострадавших от аварии в Венесуэле, проживают более двух миллионов человек. Порядка двух месяцев назад столица штата также была обесточена на продолжительное время.

Ранее, после летних перебоев с электроснабжением в Каракасе, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес отмечал, что перебои в электроснабжении на всей территории страны вызваны "электромагнитной атакой", направленной на основную гидроэнергетическую систему страны.

В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.

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Теги:
блэкаут, Венесуэла


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