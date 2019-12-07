Требуется замена: в районе Центрального рынка Сухума сгорел трансформатор

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Контроль онлайн: зачем в Абхазии внедряют кассовые аппараты В интервью радио Sputnik представители Министерства по налогам и сборам Абхазии рассказали о внедрении контрольно-кассовых аппаратов нового поколения в предприятия республики, о том, на кого распространятся новые правила и что ждет тех, кто им не подчинится. 1395

Обрекли на погибель: платаны "закатали в асфальт" в Сухуме Фотографии с "залитыми асфальтом" платанами на улице Акиртава в Сухуме поступили в редакцию Sputnik в субботу 7 декабря. 3146