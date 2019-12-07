Требуется замена: в районе Центрального рынка Сухума сгорел трансформатор

СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Отсутствие электричества в жилых домах в районе Центрального рынка Сухума связано с выходом из строя трансформатора, сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
"Трансформатор был старый и вышел из строя из-за перегруза. Сейчас ищем ему замену", - рассказал Джинджолия.
В обесточенной ранее центральной части города подача электричества восстановлена, а последствия электроаварии на фидерах ликвидированы, резюмировал начальник СУЭС.
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