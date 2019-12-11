На бытовой почве: Генпрокуратура уточнила детали убийства в Гагре

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Минздрав Абхазии: долги перед медучреждениями России полностью погашены Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подвел итоги работы за 2019 год, рассказал, каким образом возникали долги перед российскими медучреждениями и отчитался о ходе погашения задолженностей. 31

Фотофакт: в Сухуме освобождают платаны от асфальтового "плена" Фотографии с закатанными в асфальт платанами на улице Акиртава в Сухуме поступили в редакцию Sputnik в субботу 7 декабря. 214