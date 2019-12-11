На бытовой почве: Генпрокуратура уточнила детали убийства в Гагре

СУХУМ, 11 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Убийство в Гагре ночью 10 декабря произошло на бытовой почве, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.
"Между братьями Арсалия произошел семейный конфликт и один из них, 1996 года рождения, выстрелил из травматического пистолета в грудь и в ногу старшего брата, 1991 года рождения. После того как ему сообщили, что пострадавший умер, он выстрелил себе в висок. Находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканской больнице", - уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия".
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