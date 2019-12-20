Близко к телу: гражданка Абхазии с партией сигарет задержана на Псоу

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" обнаружили под курткой и верхней одеждой женщины, закрепленные с помощью скотча пачки сигарет, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В среду 18 декабря на пешеходном переходе таможенного поста МАПП "Адлер" в ходе проведения контроля граждан, следующих из Абхазии в Россию, внимание таможенников привлекла девушка, проходившая по "зеленому коридору".

"Служебная собака кинологического отдела лабрадор ретривер по кличке Зевс Дайкон Онри своим поведением обозначила возможное наличие у гражданки незаконного товара. В результате использования рентгеновского сканера для персонального досмотра была выявлена темная зона, не относящаяся к телу человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

Личный досмотр девушки установил, что под курткой и верхней одеждой она пыталась пронести десять блоков сигарет "Apsny".

23-летняя гражданка Абхазии рассказала, что спрятала сигареты под одежду, так как ей было известно о запретах и ограничениях на перемещение сигарет через границу. По ее словам, она планировала продать сигареты в Сочи.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Конфискация сигарет

Товар задержан, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданки возбуждены два дела об административных правонарушениях.

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