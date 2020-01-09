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Опубликованы первые результаты расследования крушения Boeing в Тегеране

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
Происшествия
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Трагедия произошла накануне рано утром: выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Потерпевший крушение в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете организации гражданской авиации Ирана, передает РИА Новости.

"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — отмечается в документе.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что траектория движения лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул борт обратно, в направлении аэропорта. При этом пилоты не сообщали о внештатной ситуации.

© Видео Iranian State TV
Две минуты полета: как в Тегеране падал украинский Boeing

Ранее в среду вечером самолет минобороны Украины с 45 экспертами вылетел в Иран. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ночью они прибыли в Тегеран и в ближайшее время доберутся до места катастрофы. Они также проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. По предварительным данным, лайнер разбился из-за аварии двигателя.

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Теги:
авиакатастрофы, Тегеран (остан), Иран


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