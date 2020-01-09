Опубликованы первые результаты расследования крушения Boeing в Тегеране

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Потерпевший крушение в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете организации гражданской авиации Ирана, передает РИА Новости.
"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — отмечается в документе.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что траектория движения лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул борт обратно, в направлении аэропорта. При этом пилоты не сообщали о внештатной ситуации.
Ранее в среду вечером самолет минобороны Украины с 45 экспертами вылетел в Иран. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ночью они прибыли в Тегеран и в ближайшее время доберутся до места катастрофы. Они также проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.
В результате авиакатастрофы погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. По предварительным данным, лайнер разбился из-за аварии двигателя.
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