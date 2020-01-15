СМИ опубликовали видео предполагаемого попадания ракет в Boeing в Иране

На борту потерпевшего крушение 8 января украинского лайнера находилось 176 человек, все они погибли.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Газета New York Times опубликовала видео, на котором, по утверждению журналистов, зафиксирован момент попадания иранских ракет в украинский Boeing 737-800, который был сбит под Тегераном.

На кадрах видно, что выпущенных по самолету ракет было две. Сначала запустили одну ракету. Спустя полминуты был выпущен второй снаряд, после попадания которого лайнер находился в воздухе еще около минуты, а затем загорелся и стал падать.

Газета уточнила, что ролик выложил на YouTube в ночь на 14 января пользователь из Ирана. Видео было снято камерой, которая была установлена на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" упал вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы 8 января рано утром. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

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